Roma porta Tor Vergata tra le 100 migliori università giovani al mondo. Il Rettore: "Non ci fermiamo qui"

’Università di Tor Vergata scala posizioni tra le migliori 100 giovani università al mondo piazzandosi al 51° posto nella classifica “The Young University Rankings”, terza tra le università italiane presenti nella graduatoria curata dal periodico britannico “Time Higher Education” (“THE”).

Netto l’avanzamento rispetto allo scorso anno, in cui aveva guadagnato il 68° posto. Tra i macro indicatori, quasi tutti in miglioramento rispetto all’anno passato, la ricerca e il trasferimento tecnologico risultano essere i più virtuosi.

Il ranking “THE” è focalizzato principalmente sulle università che conducono intensa attività di ricerca e viene stilato analizzando criteri cardine - appunto - come didattica, ricerca, citazioni, capacità di attrarre risorse dall’industria, trasferimento della conoscenza e internazionalizzazione.

«Quello ottenuto è un risultato notevole - commenta a Leggo il Rettore della seconda Università della Capitale, Orazio Schillaci - anche perché raggiunto in una condizione particolarmente difficile come quella determinata dalle misure restrittive adottate a causa della pandemia. E il riconoscimento è ancora più apprezzabile se si considera che quest’anno gli atenei selezionati a livello mondiale per la valutazione sono stati 790, mentre nel 2021 erano 475. Tutto ciò naturalmente grazie allo sforzo delle varie componenti del nostro Ateneo».

«Non ci fermeremo qui - conclude il Rettore Schillaci - intendiamo crescere oltremodo per rispondere con successo alle sfide strategiche della transazione energetica e digitale».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Marzo 2022, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA