Roma, blocco stradale degli attivisti di Ultima Generazione in via Salaria

Blitz di alcuni attivisti che aderiscono alla campagna «Fondo riparazione», promossa da Ultima Generazione. Gli attivisti hanno effettuato un'azione di disobbedienza civile con un blocco stradale, intorno alle 9.15, lungo via Salaria a Roma, in direzione centro all'imbocco con via Prati Fiscali.

Il blocco

Lo fa sapere Ultima Generazione, spiegando che «l'azione si è svolta mostrando i simboli ed i colori della Gkn di Firenze». Le persone, fanno sapere gli attivisti, hanno srotolato striscioni con scritto: «#Insorgiamo con i lavoratori di Gkn» e «Teniamoci le mani verso l'ora X». Sono poi intervenute le forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 20:31

