Roma, Ultima Generazione blocca il traffico: attivisti quasi investiti

Il blitz sulla Roma-Civitavecchia, automobilista perde la pazienza. Gli attivisti di Ultima Generazione hanno occupato per protesta la Roma-Civitavecchia utilizzando del mastice per incollare le mani sull'asfalto. Un gesto per manifestare contro l'"immobilismo dei governi" e chiedere l'istituzione di un fondo di riparazione per i disastri ambientali.

Ci sono stati momenti di tensione con alcuni automobilisti che hanno perso la pazienza. Gli ambientalisti hanno poi diffuso un video sui loro canali social denunciando che un uomo è sceso dall'auto cercando di farli spostare, poi è risalito a bordo e, nella concitanzione, nel ripartire ha rischiato d'investire alcuni di loro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 18:57

