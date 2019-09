Truffatore dei Parioli aspettava in banca bonifico di 220mila euro: arrestato

Al termine di complessi accertamenti, i Carabinieri della Stazione Roma Parioli hanno arrestato un 55enne di Napoli, con precedenti e già sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Napoli, per i reati di tentata truffa aggravata, sostituzione di persona e possesso di documenti di identificazione falsi. L'uomo, non nuovo a questi reati, è stato riconosciuto dai Carabinieri mentre stava entrando nella sede di un istituto bancario di via Bruno Buozzi. Lo riferisce l'Adn-Kronos.



Conoscendo il suo «vizietto», i militari sono immediatamente intervenuti fermando l'uomo mentre attendeva l'esito della disposizione di un bonifico operato da un conto corrente intestato ad un'azienda partecipata al 100% dal comune di Napoli in favore di alcuni soggetti. Importo dell'operazione, 220.000 euro. Per ordinare la transazione, come appurato dai Carabinieri, il 55enne aveva esibito al dipendente della banca un documento d'identità falso - intestato al rappresentante legale dell'azienda partenopea - e un altro documento amministrativo che giustificava l'ingente movimento bancario, anche questo risultato artefatto.



Grazie agli accertamenti svolti dai militari, è emerso che il 52enne, nel mese di agosto scorso, aveva già eseguito altre 6 operazioni bancarie simili - per un ammontare complessivo accertato di 542.000 euro circa - avvalendosi della stessa filiale. L'arrestato è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo. Mercoledì 18 Settembre 2019, 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA