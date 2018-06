Roma choc in serata: lei cade nel Tevere, lui si tuffa per salvarla

Ora la ragazza è ricoverata all’ospedale Fatebenefratelli sull’isola Tiberina

Dalle prime informazioni pare si tratti di una coppia. Lei è precipitata nel Tevere, forse per cause accidentali, e lui ha provato a salvarla in tutti i modi, non esitando a tuffarsi in acqua. Poi pare che la donna sia stata successivamente salvata dall'intervento di un poliziotto.. L'uomo sta bene.