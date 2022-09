Roma choc, «si è denudato davanti a mia figlia»: ragazzo straniero picchiato a calci e pugni in strada

Choc a Roma questa mattina a Centocelle, in via Collatina, dove un ragazzo straniero è stato letteralmente linciato da alcuni passanti: il motivo è l'accusa di una donna che affermava che si era denudato davanti alla figlia. Calci e pugni al giovane migrante, con insulti come «Negro di m... tornatene a casa», e giù botte. Alcune persone, temendo il peggio per il ragazzo, si sono frapposti tra lui e i passanti che continuavano a sferrare calci e pugni.

Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno riportato la situazione alla calma e poi hanno portato via il ragazzo straniero. «Una scena disgustosa - racconta Giancarlo Castelli, un residente che ha assistito all'aggressione - Mentre il ragazzo veniva picchiato nessuno è intervenuto, anzi, qualcuno si è anche unito agli insulti. Un altro, arrivato poco dopo, senza aver ascoltato cosa fosse successo, lo ha preso a calci e poi è andato via. Io sono intervenuto ma mi è stato risposto: "Fatti gli affari tuoi, altrimenti ce la prendiamo anche con te"».

