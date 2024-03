Sparatoria a Roma: due ragazzi di 25 anni gambizzati fuori da un bar

Sparatoria ieri sera in via Casilina, all'altezza di Borgata Finocchio, alla periferia di Roma. Due cittadini albanesi di 26 anni, con precedenti per droga, sono stati gambizzati mentre erano a bordo di un'auto a noleggio.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Frascati che indagano sull'accaduto. I due, che non sono in pericolo di vita, avrebbero riferito di essere stati affiancati da una macchina con a bordo un uomo che è sceso e ha sparato. Almeno quattro i colpi esplosi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Marzo 2024, 11:06

