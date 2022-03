Roma, Gualtieri sfida la sua Giunta: "Abbiamo 180 giorni per realizzare 300 obiettivi. La Capitale deve crescere"

Sei mesi di tempo, 180 giorni, per raggiungere 300 obiettivi. Un progetto ambizioso, presentato ieri dal sindaco Gualtieri e la sua Giunta.

BUS E METRO. Spiccano il rinnovo della flotta Atac con 43 nuovi ibridi, promessa dall’assessore Patanè, con il rifacimento del tram 8, l’ammodernamento dei depositi e delle metro A e B, una nuova sosta tariffaria e la revisione di alcune parti di ciclabili come Pineta Sacchetti, Gregorio VII, Galleria Pasa, Tuscolana e Prenestina.

AREE PEDONALI. L’assessora Segnalini ha assicurato (per il Giubileo) la pedonalizzazione di via della Conciliazione e il nuovo Ponte dell’Industria.

ORARIO LUNGO. Le scuole potranno aprire anche in orario extrascolastiche, secondo i piani dell’assessora Pratelli, contro la dispersione mentre verrà rafforzato l’osservatorio sulla sicurezza sul lavoro e lo sviluppo.

ACCOGLIENZA. L’assessora Funari, al Sociale, ha evidenziato soprattutto quel che si sta facendo nell’accoglienza e negli aiuti per la popolazione ucraina con i 10mila posti messi a disposizione dalla protezione civile regionale.

TRIBUTI. L’assessora Scozzese, al Bilancio, ha assicurato una fiscalità efficiente e la riforma di Roma Capitale e parte il 14 marzo l’osservatorio sul decentramento con l’assessore Catarci.

CONCESSIONI. Per le attività produttive l’assessora Lucarelli mira a richiamare gli investimenti dei global brand anche in vista dell’Expo 2030 e, a livello locale, arriveranno nuovi regolamenti per dehors e le concessioni su area pubblica e verranno creati nei municipi 15 piani differenziati per il commercio.

ALTA MODA. Come promesso dall’assessore ai Grandi Eventi, Onorato, a giugno torna l’Alta moda a Roma e con una Fondazione verrà potenziata l’offerta turistica.

ESTATE ROMANA. L’assessore alla cultura Gotor ha promesso un ampliamento dell’Estate romana e ripartono i programmi per le periferie, con l’assessore all’urbanistica Veloccia, mentre l’assessore al patrimonio Zevi mira a recuperare i ritardi sul contributo affitto per il 2019, 2020 e 2021.

