di Luca Calboni

«A seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio» la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza in tal senso.

Domenica 28 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

lunedì 29 ottobre: la decisione è stata presa dal Comune a causa dell'allarmeLa Protezione Civile infatti ha diramato l'allerta arancione per il Lazio e la Toscana, mentre l'allarme è addirittura rosso per Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia.Secondo le previsioni la fascia più critica sarà fra le 6 e le 9 della mattina di lunedì, dove le precipitazioni diventeranno di carattere alluvionale e le raffiche di vento potrebbero arrivare fino a 100 chilometri di velocità; dopo l'attento monitoraggio da parte del Campidoglio, il Comune ha deciso per la chiusura. Decisione analoga presa dal Comune di, ai Castelli, a Venezia e in molti comuni toscani delle province di Livorno e Grosseto. Scuole chiuse in Veneto nelle province di Treviso, Belluno e Vicenza.La situazione è prevista in miglioramento per martedì, prima di un nuovo peggioramento mercoledì.Relativamente alle condizioni meteo, sul sito della Capitale è stato pubblicato il seguente avviso:«Dalle prime ore di domenica, 28 ottobre 2018, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Inoltre, dal pomeriggio di domenica, 28 ottobre 2018, e per le successive 24-36, si prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali con mareggiate lungo le coste esposte».La decisione della Sindaca Virginia Raggi era stata già presa in alcune situazioni precedenti: Ignazio Marino chiuse le scuole della Capitale il 5 e il 6 novembre del 2014. Gianni Alemanno decise un provvedimento analogo nel 2012: dal 3 al 7 febbraio infatti Roma fu colpita da una violenta nevicata che spinse il primo cittadino a chiudere gli istituti e a sospendere la didattica.