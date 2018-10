Balzo nel gradimento per la sindaca Virginia Raggi, che per il maltempo ha disposto lunedì la chiusura delle scuole di Roma. Da «Virginia una di noi» a «quando fai ste cose sei più bella de mi madre» fino a «te amo tanto, ma solo quando fai così» a «l'anno prossimo ti voto».



Sono i commenti di giubilo, scherzosi e in romanesco, che tanti studenti romani stanno riversando sotto l'annuncio fatto dalla sindaca di Roma delle scuole chiuse domani. «Allora hai un cuore», scrive un utente. «Mi hai salvato per italiano», aggiunge un altro. «Niente interrogazione di storia», esulta un terzo. Mentre un quarto chiede: «A Virgi chiudile pure martedì che c'ho la verifica di latino e storia».



Ma non mancano nemmeno gli appunti ironici: «Rega l'ha chiuse perché non ci stavano abbastanza motoscafi messi a disposizione del Comune», «Però mo devo restituire la canoa».

