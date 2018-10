Tromba d'aria, paura e danni in Puglia. Crolla la facciata di una chiesa

Domenica 28 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paura e danni a Manduria inper una violenta tromba d'aria che questa sera si è abbattuta sulla cittadina del versante orientale della provincia jonica.La tempesta di vento si è scatenata intorno alle 20 e nelle strade si sono vissuti momenti di terrore, in particolare in piazza Giovanni XXIII.La burrasca ha abbattuto la parte superiore della chiesa di San Michele Arcangelo con i detriti che sono piombati in strada danneggiando le insegne di attività commerciali e macchine in sosta. Numerosi anche gli alberi che si sono abbattuti sul selciato a causa delle fortissime raffiche di vento.Il maltempo dalla scorsa notte sta spazzando tutta la provincia ed il capoluogo. A seminare danni soprattutto le folate di vento che hanno divelto anche diversi pali della luce. Per tutta la giornata i vigili del Fuoco hanno fatto la spola da una parte all'altra dell'arco jonico per rispondere alle numerose richieste di intervento.