Asili nido a Roma, rivoluzione orario: saranno aperti dalle 7 alle 18

Si apre a metà febbraio il bando per gli asili nido comunali, per accogliere i bambini nelle strutture capitoline a settembre prossimo. Nel bando per l’anno educativo 2022-2023, i genitori dei piccoli fino a 3 anni di età troveranno importanti novità.

ORARIO LUNGO Innanzitutto è previsto un aumento delle ore di presenza al nido. Il Campidoglio ha infatti deciso di avviare una sperimentazione per prolungare l’orario del nido in base alle esigenze delle famiglie. In 60 strutture, su tutta Roma, sarà possibile scegliere di portare il bambino dalle 7 -7:30 fino alle 17-18. nello specifico ogni municipio avrà massimo due nidi con orario 7-18 e massimo due nidi con orario 7.30-17. Spetta alle famiglie scegliere questa opzione e l’amministrazione valuterà l’impatto e il gradimento da parte dei genitori e degli operatori stessi. Tanto che in alcuni municipi, come nel Sesto, si sta chiedendo direttamente alle famiglie se valutano utile o meno un allungamento simile. Fino ad oggi orari così estesi sono stati garantiti solo dalle strutture private, con costi diversi rispetto a quelli comunali.

RETTE Un’altra novità riguarda le tariffe. Nel bilancio del Comune di Roma è previsto infatti un abbattimento dei costi: la fascia di reddito sotto i 5mila euro avrà il servizio gratuito, mentre fino ad oggi è stata prevista una retta di 41,50 euro mensili. L’intervento riguarda circa 2mila bambini. La fascia fino a 10mila euro risparmierà 42 euro al mese, quella fino a 15mila ne risparmierà 49 e così via. Praticamente, grazie al rimborso previsto dal bonus nido statale, i costi si azzerano per le famiglie con un reddito fino a 25mila euro.

POSTO ALL’INFANZIA Non solo nidi, sono in corso infatti anche le iscrizioni per le scuole dell’infanzia comunali: c’è tempo fino a venerdì 4 febbraio per presentare la domanda. E torna nel bando anche l’asilo del municipio 9, “Il risveglio del Biancospino”: «La struttura è stata chiusa dalla precedente amministrazione – spiega la presidente del Municipio, Titti di Salvo – riaprirà nelle prossime settimane per progetti dedicati ai bambini di famiglie fragili. E a settembre si riparte con l’asilo vero e proprio».

