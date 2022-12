Venerdì nero per lo sciopero di asili, scuole, Ama e trasporti. Poi sabato un corteo insieme allo shopping natalizio

di Lorena Loiacono

Venerdì nero per i romani e sabato ancora più cupo per i negozi del Centro. Monta la protesta a Roma e, domani, arrivano due giornate di fuoco.

Le sigle sindacali di base hanno infatti indetto uno sciopero generale, in difesa della stabilità e del rinnovo dei contratti, che a partire dalle scuole fino ai rifiuti e i trasporti potrebbe paralizzare la città. Con inevitabili ripercussioni, su più fronti, dal Centro alle periferie.

Incroceranno le braccia infatti i lavoratori dei servizi pubblici e privati quindi sono a rischio le lezioni dai nidi alle scuole dell’infanzia, per il personale comunale, e dalle elementari alle medie e superiori per gli statali. Aperture a singhiozzo, quindi, per gli istituti visto che i sindacati di base sono molto presenti all’interno delle scuole. Al contrario potrebbe non avere un impatto forte Lo sciopero all’interno di Ama: la municipalizzata, già in affanno con la raccolta dei rifiuti, rischia di vedere precipitare la situazione qualora domani si fermasse tutto ma in una nota assicura che “trattandosi di organizzazioni sindacali non rappresentative, si prevede un’incidenza limitata sull’erogazione complessiva dei servizi aziendali di igiene urbana”.



