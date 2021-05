Prova a rubare le offerte dei fedeli in chiesa, il sacerdote lo scopre e lo fa arrestare

Ha provato a rubare le offerte dei fedeli custodite nella sacrestia di una parrocchia in via Pompeo Magno a Roma l'uomo di 57 anni arrestato dai Carabinieri della Stazione Prati. Il romano, senza occupazione e con precedenti, è accusato di rapina impropria e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Ieri pomeriggio l'uomo è entrato nella sacrestia di una parrocchia in via Pompeo Magno e ha tentato di appropriarsi delle offerte dei fedeli contenute all'interno del cassetto di una scrivania, che ha forzato con due grossi cacciaviti, senza riuscire nell'intento perché sorpreso dal sacerdote. Nel tentativo di fuggire, l'uomo ha strattonato il religioso che nel frattempo aveva dato l'allarme, contattando il 112. I Carabinieri della Stazione Roma Prati sono immediatamente intervenuti bloccando il 57enne e sequestrando gli arnesi da scasso utilizzati. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Maggio 2021, 13:38