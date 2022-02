Roma, ragazzo accoltellato al parco: preso l'aggressore, è un 17enne

Fermato a Roma l'aggressore del ragazzo di 18 anni accoltellato lunedì scorso in un parco in zona Cassia. Si tratta di un 17enne, ora accusato di tentato omicidio.

L'aggressione era avvenuta nel parco di via Vincenzo Tieri, e sarebbe legata a vicende di spaccio di droga. Il 17enne è stato identificato e arrestato dalla polizia. In base a quanto si apprende i due sono entrambi incensurati e la vicenda non sarebbe riconducibile a gang criminali.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il denunciato avrebbe dato appuntamento alla vittima nel parco, sfruttando una amicizia in comune, e li lo ha colpito con alcuni fendenti per poi fare perdere le sue tracce. Il 18enne è stato trasportato in ospedale, ma è fuori pericolo e per lui è stata disposta una prognosi di trenta giorni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Febbraio 2022, 14:02

