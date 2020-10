Ponte crollato all'Eur, lavori in corso per ripristinarlo dopo la protesta dei ciclisti

Si torna verso la normalità, si spera, sulla via Laurentina a Roma dove qualche giorno fa un ponte ciclo-pedonale è crollato dopo che un camion con un braccio a gru in fase di manovra lo ha urtato danneggiandolo pesantemente. È accaduto giovedì mattina, intorno alle 9.30 nei pressi di piazzale Ardigò: sono in corso, come vi mostriamo in queste foto, i lavori in corso per rimettere in sicurezza il ponte.

Il crollo aveva fatto infuriare i ciclisti della zona che si erano detti pronti a manifestare per chiedere il ripristino della sopraelevata, che si trova tra via Laurentina e lo svincolo per il viadotto della Magliana. Chi infatti solitamente percorreva il ponte in bici ora è costretto a percorrere un pezzo di strada contromano, con i pericoli che ne seguono. Ma i lavori sono prontamente iniziati e presto i cicloamatori potranno tornare a percorrere quel ponte.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Ottobre 2020, 11:18

