Roma, nigeriano aggredisce un poliziotto e cerca di rubargli la pistola: arrestato

Martedì 8 Ottobre 2019, 14:30

È successo ieri a Roma, in via Ricasoli all'Esquilino, dove una pattuglia della polizia ha fermato due stranieri. Uno dei due ha cercato di scappare, è stato inseguito dagli agenti e, nel corso di una colluttazione, ha cercato di sfilare la pistola ad uno dei due.Un episodio grave ma per fortuna senza conseguenze. Il poliziotto infatti, anche grazie all'aiuto del suo collega, è riuscito ad evitare che il nigeriano riuscisse a rubargli l'arma. L'uomo è stato poi arrestato per lesioni a pubblico ufficiale, mentre l'agente ha avuto una prognosi di dieci giorni.