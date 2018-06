A Roma spunta il murale di Conte con la "Lista di cose da fare per salvare l'Italia"

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A Roma nella notte è spuntato un nuovo murale a tema politico. Dopo l'ormai famoso bacio di Salvini e Di Maio, il protagonista questa volta è il neo premier Giuseppe Conte, ritratto in piazza della Torretta, non lontano da via del Corso, con in mano un fantasioso numero della Gazzetta ufficiale.Il "documento" è infatti intitolato "Lista di cose da fare per salvare il Paese" ed è composto da 10 punti interrogativi. L'ironico blitz, che arriva nei giorni del caso Aquarius e del battibecco con la Francia sulla questione migranti, è firmato "Collettivo official per Giuseppe Conte".