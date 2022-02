Roma, motociclista si scontra con un'auto e viene sbalzato: morto 39enne

Ancora sangue sulle strade di Roma. Un motociclista è morto in uno scontro avvenuto in via di Tor Cervara altezza via Eneide. Secondo quanto ricostruito nell'incidente stradale sono coinvolti una moto Kawasaki condotta da un uomo di nazionalità romena di 39 anni, ed una Citroen guidata da un italiano di 47 anni. Uno schianto terribile: a causa dell'impatto il centauro è stato sbalzato all'interno di una recinzione.

Sul posto alle 14 circa sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale del gruppo IV Tiburtino e il personale del 118. Per il centauro 39enne però non c'è stato nulla da fare ed è deceduto. Sono in corso le indagini da parte dei caschi bianchi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Febbraio 2022, 19:39

