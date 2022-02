Roma, sgombero a San Basilio: due appartamenti occupati abusivamente da famiglie appartenenti alla 'Ndrangheta

Sgomberati due appartamenti Ater, a San Basilio (Roma), occupati abusivamente da due esponenti dei clan Marando e Pupillo. Un'operazione in grande stile che ha visto in campo quasi 200 uomini delle forze dell'ordine, di cui 100 della polizia di Stato. A eseguire gli sgomberi ci hanno pensato gli agenti della polizia Locale di Roma, del gruppo sicurezza pubblica emergenziale, con l'ausilio del personale del reparto mobile.

Leggi anche > Roma, ‘ndrangheta operazione dei carabinieri in corso dall'alba: arrestate 65 persone. Alcune per associazione di stampo mafioso

Il primo appartamento, quello in via Montegiorgio, era occupato da una persona che era lì sola. Il secondo, quello di via Fabriano, da una famiglia con padre, madre e un figlio. L'operazione è stata decisa in Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto, lo scorso 3 febbraio.

L'appartamento di via Fabriano era occupato da Luigi Marando, nipote del più famoso Rosario Marando, esponente dell'ndrangheta. L'operazione di sgombero è stata preceduta da perquisizioni che hanno anche portato al sequestro di circa 80 grammi di hashish della somma di 1500 euro e soprattutto alla scoperta di un bunker nel sottoscala dell'appartamento. Luigi Marando è stato così deferito all'autorità giudiziaria e la sua posizione è ora al vaglio.

Il secondo sgombero ha riguardato l'appartamento di Devis Pupillo nipote di Luigi Pupillo, un «pregiudicato molto noto come esponente di primo piano dello spaccio di San Basilio», spiegano fonti di palazzo Valentini. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di circa 50 grammi hashish per il quale sarà deferito in prefettura.

Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha commentato il successo dell'operazione: «Grazie alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine e della polizia locale che all'alba di questa mattina (giovedì 17 febbraio ndr), al fianco di funzionari dell'Ater di Roma, azienda regionale che gestisce quasi 50.000 alloggi di edilizia pubblica nella capitale, hanno sgomberato gli alloggi popolari occupati senza alcun titolo due famiglie appartenenti alla 'Ndrangheta di una delle più grandi piazze di spaccio, Marando e Pupillo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Febbraio 2022, 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA