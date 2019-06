Minacciano con il coltello e rapinano uno straniero: fermati due magrebini

Hanno minacciato con un coltello uno straniero facendosi consegnare il portafoglio con dentro 170 euro. È accaduto a in piazza dei Cinquecento, a Roma, e due magrebini, di 34 e 23 anni, sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per rapina aggravata.



I due, come ricostruito dalla polizia, hanno messo a segno la rapina insieme ad altri due complici riusciti a fuggire. I due rapinatori sono stati poi rintracciati poco dopo a piazza Dante dagli agenti della polizia di Stato del commissariato Viminale. Proseguono le indagini per risalire agli altri due rapinatori.

Giovedì 20 Giugno 2019, 22:43

