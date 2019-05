Metro chiuse, rinvio continuo: ancora un mese per la riapertura

Slittano ancora i tempi per la riapertura delle tre stazioni della metro di Roma. E il centro della capitale resta isolato senza collegamenti sotterranei nella sua tratta principale. Per iniziare a sperare in un ripristino del servizio nelle fermate Spagna, Barberini e Repubblica - chiuse per crollo e malfunzionamento delle scale mobili - si dovrà attendere, infatti, almeno fine mese.



Intanto, tra disagi e difficoltà per residenti e lavoratori delle zone limitrofe, giorno dopo giorno saltano fuori nuovi elementi inquietanti. Nella stazione Barberini, chiusa il 21 marzo scorso quando i gradini di una scala di risalita collassarono improvvisamente sotto i piedi dei passeggeri, le riparazioni al sistema dei freni sarebbero state effettuate con fascette metalliche stringitubo senza sostituzione dei pezzi.



La scoperta, portata alla luce da un consulente tecnico incaricato dai magistrati di effettuare un sopralluogo, ha subito scatenato risposte dell'amministrazione: «Una ricostruzione che fa rabbia, ma rafforza la nostra scelta di rescindere il contratto con la ditta responsabile della manutenzione, ora indagata insieme ad alti dirigenti di Atac - aveva commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi - Una cosa deve essere chiara: chi ha sbagliato pagherà. È intollerabile che qualcuno abbia messo a rischio la sicurezza e l'incolumità di migliaia di persone in questo modo. Stiamo parlando infatti di possibile frode nelle pubbliche forniture, un reato penale».



Non va meglio nella fermata di Repubblica: si avvia infatti a compiere il settimo mese di chiusura la stazione ferma dal 23 ottobre, quando nel crollo di una scala mobile rimasero ferite 24 persone inghiottite dai gradini impazziti, per lo più tifosi del Cska Mosca arrivati nella Capitale per la sfida di Champions League all'Olimpico contro la Roma. Nessuna notizia di imminente riapertura riguarda poi la fermata di piazza di Spagna: la stazione ai piedi di Trinità dei Monti era infatti stata chiusa sempre a marzo, in quanto dotata dei medesimi impianti di scale mobili della stazione Barberini, anche loro spesso fuori uso. E ormai da mesi pendolari e turisti sono costretti a mettersi in coda per bus strapieni e con orari a intermittenza.



