Malore alla guida, betoniera fuori controllo travolge le auto sulla Casilina: ambulanze sul posto

Gravissimosulla Roma , all'altezza di via Pietro Belon in zona Torre Maura.Unaha speronato lein sosta e in transito in seguito a un malore del conducente. Richiesto l'intervento di mezzi di soccorso con due ambulanze del 118 ancora sul posto. Quattro i feriti in codice rosso, tra cui l'uomo al volante.Alla guida della betoniera c'era un italiano di 48 anni incensurato che ha accusato un malore e ha perso il controllo del mezzo pesante.Il traffico in zona, così come comunica la Polizia di Roma Capitale in un tweet è ralletnato a causa dell'incidente avvenuto all'altezza del civico 1048.