Metro C, via libera alle talpe: scaveranno fino a piazza Venezia

Puntano dritte verso piazza Venezia, le talpe della Metro C: dal Campidoglio è arrivato il via libera per la prosecuzione dei lavori. Oggi, nell’area sottostante piazza Venezia, si stanno concludendo i sondaggi e le prove tecniche per la realizzazione della futura ‘stazione-museo’, pensata nel rispetto dell’area in ci verrà ad aprirsi la fermata. «Le talpe – ha dichiarato la sindaca Raggi - ricominciano a scavare dai Fori Imperiali verso piazza Venezia. Grazie alle risorse ottenute dal Governo per proseguire gli scavi delle gallerie, facciamo un ulteriore passo in avanti verso la prosecuzione di un’opera strategica». I fondi, stanziati dal ministero dei trasporti a dicembre, ammontano a 9 milioni di euro: secondo il progetto sono previste due uscite: una a piazza Madonna del Loreto, che incorporerà i resti dell’auditorium di Adriano, e l’altra all’angolo tra piazza Venezia e via del Plebiscito. Sarà realizzato anche un tunnel sotterraneo che collegherà Palazzo Venezia all’Altare della Patria attraverso uno spazio espositivo. Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 08:00

