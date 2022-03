Roma, maxi incidente e traffico in tilt sulla Pontina: un tir finisce di traverso e perde la motrice

Maxi tamponamento e traffico in tilt sulla via Pontina in direzione Roma. Sono 5 i mezzi, tra cui due tir, coinvolti nell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio al km 19,800 della consolare. Non risultano al momento persone ferite. A causa di un tir che è finito di traverso con distaccamento della motrice, si è resa necessaria la chiusura momentanea del tratto di strada con deviazione del traffico su via di Pratica.

Leggi anche > Roma, flop porta a porta nel rione Monti: servizio carente e i rifiuti finiscono per strada

Sono intervenute 5 pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur per i rilievi e per i servizi di viabilità. Sul posto anche personale dell'Anas e dei vigili del fuoco. Nell'area si sono registrate lunghe code e traffico bloccato all'altezza dell'incrocio via di Decima-Castel Porziano.

NON PRENDETE LA PONTINA DIREZIONE ROMA pic.twitter.com/es23SqnTkI — Marco C. (@Agass1) March 30, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Marzo 2022, 21:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA