Incidente tra due scooter lungo l'Asse Mediano: un morto e un ferito gravissimo, strada chiusa

di Redazione web

Una persona è morta ed un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale - che ha coinvolto due scooter - avvenuto lungo la strada statale 162NC «Asse Mediano» che è provvisoriamente chiuso, in direzione di Lago Patria. Il tratto interessato, informa l'Anas in una nota, è qjuello in corrispondenza del km 3,250, nel territorio comunale di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

Gaetano Di Vaio morto dopo 7 giorni di agonia: l'attore di Gomorra, regista e produttore aveva avuto un grave incidente in moto

Le cause del sinistro sono in corso accertamenti e la circolazione è deviata in loco. Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell'Ordine, per la gestione dell'evento ed il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA