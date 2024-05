Justin Bieber e Hailey Baldwin futuri genitori. La foto di lei col pancione fa impazzire i fan: «Mamma e papà»

di Redazione web

Qualche settimana fa, Justin Bieber ed Hailey Baldwin hanno annunciato che diventeranno genitori del loro primo bambino o della loro prima bambina, tra qualche mese. Dopo il video annuncio che in poco tempo è stato ricondiviso dai fan di tutto il mondo, la popstar e la modella non nascondono più la loro gioia e, soprattutto, il pancione che diventa sempre più grande. Nelle scorse ore, Justin ha condiviso dei romantici scatti insieme alla moglie e, come al solito, i follower sono letteralmente impazziti.

Il post Instagram di Justin Bieber

Justin Bieber ha pubblicato una nuova serie di foto sul proprio profilo Instagram: lui e la moglie Hailey Baldwin che guardano dritto verso l'obiettivo, i due futuri genitori che si scambiano un tenero bacio o ancora loro che sorridono. La didascalia che accompagna le immagini è molto semplice e recita: «Mum and Dad» ovvero «Mamma e papà».

Il pancione della modella è ormai diventato impossibile da nascondere e sembra proprio che lei lo voglia mostrare in tutti gli scatti che pubblica. Il cantante ha sempre desiderato diventare papà un giorno ma voleva anche rispettare i tempi della modella che, subito dopo il matrimonio avvenuto nel 2018, non si sentiva ancora pronta per la maternità. Ora, Hailey sembra raggiante.

I commenti social

La maggior parte dei fan di Justin e Hailey Bieber sono molto contenti che i due diventeranno genitori e non vedono l'ora di scoprire se si tratta di un maschietto o di una femminuccia.

