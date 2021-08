Maltempo a Roma, bomba d'acqua abbatte gli alberi. Crolla tetto di un'azienda agricola, salvate tre famiglie

Il maltempo a Roma è arrivato, come da previsioni e i disagi non sono mancati. Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sulla Capitale e la città è andata in tilt a causa degli allagamenti e della caduta degli alberi. Sono stati più di 100 gli interventi registrati dalla polizia locale e 40 quelli che hanno visto interessati anche i vigili del fuoco. Su tutti quello che ha visto crollare una parte di tetto in legno di un’azienda agricola sulla Prenestina.



I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area. Lo stabile, su due piani, era abitato al piano superiore da tre nuclei familiari, mentre il piano terra era adibito al ricovero degli animali. Nessuna persona né animale a riportate delle ferite, le famiglie hanno trovato momentaneamente una sistemazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il forte temporale ha comportato gravi disagi bloccando tutta la Capitale a causa di allagamenti in varie zone e cadute di alberi sulle carreggiate.

🔴⛈️ #Roma #Maltempo - Stazione Tiburtina ⚠️💦 Allagamento sottopasso piazzale della Stazione Tiburtina 🚌 Linee 211-309-409-545 deviano via della Lega Lombarda 🚌linee 71-163-448-492 deviano via della Lega Lombarda, viale delle Provincie, via Tiburtina#Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) August 24, 2021

Molti gli allagamenti registrati a macchia di leopardo in tutta la città, ma sicuramente quello che ha creato più disagi è stato quello registrato attorno alla stazione Tiburtina, dove alcuni locali hanno visto i loro tavoli all'aperto in preda al fiume d'acqua che ha invaso il marciapiede. All'altezza dei civico 479, a causa di un mal funzionamento della rete fognaria, la strada si è allagata rallentando la viabilità e rendendo impossibili gli attraversamenti pedonali. Temendo per il proprio locale alcuni ristoratori hanno liberato con mezzi di fortuna gli sbocchi fognari nei loro dintorni. Ma non è finita qui. Anche il sottopasso della stazione Tiburtina si è allagato e, per limitare i disagi, sono state deviate le corse di molte linee di autobus.

Per quanto riguarda la caduta degli alberi, invece, in piazza Bologna a ridosso dell'ingresso della stazione della metro B, un albero è caduto intorno alle 13, ma non si registrano feriti. Sul posto gli agenti della polizia locale si sono messi a lavoro, assieme a un fioraio del posto, per liberare la carreggiata. A Torre Maura, invece, un albero è caduto occupando, di fatto, tutta via dell'Usignolo e le operazioni per liberare la careggiata hanno richiesto più tempo. Momenti di paura vicino al Colosseo quando un albero è caduto precipitando sulla strada. Tensione per le auto in transito e i turisti presenti nella zona.

Sono stati in tutto più di 100 gli interventi registrati nella Capitali dalla polizia locale, 40 quelli che hanno richiesto anche l'aiuto dei vigili del fuoco. L'allerta meteo è scattata soprattutto nel quadrante sud e sud-est di Roma, ma ha coinvolto anche alcune vie del centro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Agosto 2021, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA