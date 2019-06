Roma, identificati gli aggressori del Cinema America: interrogatori e perquisizioni in corso. Salvini: nessuna tolleranza per i violenti

Cinema America, David operato al naso: «Andrò a fare denuncia con la stessa maglietta»​

Roma choc. «Hai la maglietta del Cinema America, sei antifascista». Ragazzi picchiati e presi a bottigliate nella notte





Le perquisizioni nei confronti delle quattro persone ritenute responsabili dell'aggressione ai ragazzi che indossavano le magliette del cinema America avvenuta sabato le stanno eseguendo, oltre alla Digos, i carabinieri della Compagnia Roma Trastevere. Fondamentali per l'identificazione delle quattro persone sono state le immagini delle telecamere ďi sorveglianza di alcuni esercizi commerciali che i carabinieri hanno acquisito dopo aver sentito le dichiarazioni delle vittime.

COSA È SUCCESSO - Alle 4 del mattino di domenica quattro ragazzi ventenni sono stati aggrediti da una decina di individui di circa trent'anni all'urlo di "Hai la maglietta del Cinema America, sei antifascista, levati subito sta maglietta, te ne devi andà da qua”. I quattro aggrediti avevano passato la serata anche in piazza San Cosimato per seguire le proiezioni del cinema all’aperto che da anni allieta i romani di Trastevere e non. I ragazzi, tutti incensurati, sono stati aggrediti con bottigliate, pugni, insulti e testate solo perché non si sono tolti la maglia del Cinema. A denunciare il tutto David Habib ricoverato d'urgenza al Fatebenefratelli, che indossava la maglietta bordeaux ora piena di sangue per via di una tumefazione e trauma con fattura scomposta alla piramide nasale. Ad un altro degli aggrediti inoltre tre punti sul sopracciglio destro, anche lui medicato in ospedale nella notte.



SALVINI:

Gli altri chiacchierano, ministero e Forze dell’Ordine fanno i fatti. Felice che la Polizia abbia identificato alcuni dei presunti aggressori di Roma, che avevano malmenato un gruppo di giovani con la maglietta del cinema America. Nessuna tolleranza per i violenti

. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Martedì 18 Giugno 2019, 19:00

La Digos di Roma non ha dubbi. Sono stati identificati gli autori del pestaggio dei ragazzi militanti del Cinema America. Gli aggressori, almeno 4, hanno un nome e un cognome e, soprattutto, una casa. E' lì che gli agenti stanno effettuando in questi minuti i controlli e le perquisizioni per trovare indumenti e ulteriori prove contro di loro. Saranno portati in via San Vitale per gli interrogatori e per ricostruire la dinamica della rissa. Hanno tutto un'età compresa tra i 18 e i 25 anni.» «