Roma, l'ambasciata del Kosovo premia la moglie di Pavarotti

Giovedì 13 Giugno 2019, 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Siamo riuniti oggi, per esprimere profonda gratitudine a voi, che con il vostro attivismo, impegno e umanità avete sostenuto in maniere differenti il popolo del Kosovo": con queste parole l'Ambasciatrice Alma Lama ha accolto, al Centro Studi Americani a Roma, numerose personalità, soprattutto italiane, premiate per il loro impegno su diversi fronti a favore del Paese dei Balcani. Giornalisti, politici, professori, diplomatici: 31 in tutto i riconoscimenti attributi, fra i quali spiaccano quelli a Nicoletta Mantovani, moglie di Luciano Pavarotti pronto, in passato, a tenere un concerto dall’alto valore simbolico in una fase di grandi ostilità ed Emanuela Del Re, attuale vice ministro per gliAffari Esteri e la Cooperazione Internazionale, premiata per la vicinanza mostrata al Paese ancor prima del 1999."Il 12 giugno è un giorno molto importante per il Kosovo, è il giorno della liberazione - ha spiegato ancora l'Ambasciatrice ricordando che, per l'occasione, nel Paese stavano avendo luogo numerosi eventi per commemorare un momento storico, a partire dalla visite dell'ex presdiente degli Stati Uniti, Bill Clinton."Venti anni fa - ha aggiunto l'Ambasciatrice Lama, selezionata tra 50 Donne Leader emergenti del Mondo da un programma del Dipartimento di Stato USA, chiamato "Le donne nel Programma di Servizio Pubblico" - le truppe della NATO con i loro soldati, accolti come eroi, entrarono in Kosovo, portando la libertà dopo un secolo di occupazione. E lo Stato italiano ha investito fortemente nella gestione della crisi dei rifugiati, offrendo campi e numerosi aiuti, mentre migliaia di soldati e Carabinieri italiani davano un importante contributo alla sicurezza nazionale". Fra i premiati anche il giornalista Marco Finelli, autore del libro "Ambasciatori a Roma", ha sottolineato l'impeccabile lavoro svolto dall'Ambascatrice nella promozione in Italia del Kosovo.