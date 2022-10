Rai RadioDue, dal "Ruggito del coniglio" una canzone come terapia per i pazienti oncologici del "Gemelli"

Scherzare, anzi provare proprio a far ridere i malati di tumore portando qualche attimo di buonumore in un reparto avanzatissimo ma dove i pazienti devono combattere con il male più brutto e temuto.

Il "Ruggito del Coniglio", storica trasmissione di Rai RadioDue che lo scorso 2 ottobre ha compiuto 27 anni di ininterrotto gradimento presso il grande pubblico italiano, ha deciso di sostere infatti l’iniziativa “Art4ART”, (Arte per la RadioTerapia avanzata) della Fondazione Policlinico Universitario "Gemelli" di Roma IRCCS, per migliorare l’accoglienza e la cura dei pazienti oncologic i tramite l'arte, in ogni sua forma.

E allora ecco una canzone scanzonata dal titolo "Il giorno perfetto" che Marco Presta e Antonello Dose (conduttori de "Il Ruggito del coniglio") hanno realizzato con tutti gli altri attori e autori della trasmissione in onda dal lunedì al venerdì mattina dagli studi di RadioRai nella Capitale: Paola Minaccioni, Ilaria Della Bidia, Max Paiella, Giancarlo Ratti, Attilio Di Giovanni, Francesco Giannelli.



«Il principale obiettivo di Art4ART, un’esperienza unica al mondo – ha affermato il professor Vincenzo Valentini, direttore di Gemelli ART (Advanced Radiation Therapy) – è di ingaggiare la sfera emotiva dei pazienti, che sono spesso provati dallo stress e dalla preoccupazione della malattia, per raggiungere il miglior risultato di cura. È un esempio di "welfare culturale", un modello integrato di promozione del benessere e della salute, attraverso le arti visive, performative e il patrimonio culturale».

Aggiunge Antonello Dose: «Il reparto del Gemelli è dotato di una stanza immersiva, lettini con i tablet e molte altre attrezzature in grado di rendere meno sofferta la vita dei pazienti oncologici in ospedale. E' stato anche dimostrato scientificamente che iniziative che migliorano l'umore dei pazienti possono produrre il 30% di condizioni di maggiore resistenza alla malattia. E' un onore sapere che la nostra semplice ma allegra canzone funzioni anche da terapia e che strappi un sorriso a chi ne ha davvero bisogno».

Per maggiori informazioni e per sostenere l’iniziativa visita il sito https://www.gemelliart.it/art-4-art/

