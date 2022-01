Investito da uno scooter a Roma: 61enne muore dopo il trasporto in ospedale

Si allunga la scia di sangue sulle strade di Roma. Un uomo, Roberto Fattore, romano di 61 anni esidente nel quartiere Tiburtino, è morto dopo essere stato investito da uno scooter in via Aurelia Antica. L'incidente è avvenuto ieri mattina alle 9.30 circa all'altezza di Largo Luigi Guanella e il 61enne ferito è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione il pedone è stato centrato dallo scooter, un Piaggio Beverly, condotto da un 30enne anch'egli italiano che si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale del gruppo XII Monteverde e il 118 che ha trasportato la vittima in gravi condizioni all'ospedale San Camillo dove è morto oggi a causa delle ferite riportate nell'impatto. Sono in corso accertamenti circa la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 16:39

