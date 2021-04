Roma, l'influencer Selvaggia Capizzi sale a bordo di "My Safe Taxi": i taxi all'insegna del “Covid free”

L’Influencer Selvaggia Capizzi nel segno della ripresa con “My Safe Taxi”. Selvaggia Capizzi, la nota fashion blogger romana, sale a bordo di “My Safe Taxi”: un servizio, unico nel suo genere, che ha reso Roma la prima città al mondo ad avere taxi “Covid-free”.

Leggi anche > Oroscopo Paolo Fox: la classifica dei segni della settimana

MY SAFE TAXI, IL PRIMO TAXI COVID-FREE

Selvaggia Capizzi, l’influencer romana che col suo blog “Don't Call Me Fashion Blogger” ha conquistato milioni di like, si mette al servizio della ripartenza made in Italy e “sale a bordo” del nuovo progetto “My Safe Taxi”. “My Safe Taxi” è il primo servizio taxi ad automatizzare la sanificazione dei veicoli in movimento ed offrire corse Covid-free ad ogni passeggero. “My Safe Taxi” porta sulle strade di Roma veicoli dotati di un device altamente tecnologico che sanifica automaticamente erogando un presidio medico chirurgico che abbatte al 99,9% la presenza di virus, batteri e funghi, distruggendo chiaramente anche il SARS-CoV-2.

IL PROCESSO DI SANIFICAZIONE

Il processo avviene in pochi e semplici passaggi: il tassista avvia il processo di sanificazione tramite l’app su smartphone e la "Safe & Clean Box" all’interno del veicolo provvede a compierlo in pochi minuti con una disinfezione che sarà infine registrata e verificabile sull’app da parte del passeggero stesso, prima di salire a bordo. Per “My Safe Taxi”, avere a bordo influencer di spicco come Selvaggia Capizzi, che sono di ispirazione per i loro follower, è un modo concreto per sostenere la categoria dei tassisti, gravemente danneggiata dalla pandemia, e per riconquistare la fiducia dei passeggeri, al fine di muoversi con un mezzo di trasporto pienamente sicuro.

Il progetto, cui partecipa in qualità di socio Giancarlo Fisichella, il noto pilota automobilistico, e basato su un'iniziativa del consorzio Parts & Services, ha ricevuto il Patrocinio dall’Assessorato alla Città in Movimento di Roma Capitale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA