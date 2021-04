Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile: la classifica dei segni della settimana

Torna l'Oroscopo di Paolo Fox di oggi 5 aprile per tutta la settimana fino a venerdì. Cosa succederà per i vari segni zodiacali nei settori di amore fortuna e lavoro? Come dice sempre il noto astrologo televisivo: «Non credete, ma verificate». Ecco le previsioni segno per segno.

Leggi anche > Paolo Fox, l'oroscopo segno per segno del week end di Pasqua. «Ecco chi sale e chi scende...»

OROSCOPO PAOLO FOX

ARIETE. Aprile porterà tante novità. In particolare nelle giornate di martedì 6 e mercoledì 7 aprile arriveranno belle notizie sul lavoro. In amore tutto filerà tranquillo questa settimana, attenzione soltanto a domenica 11 aprile, quando Giove entrerà nel vostro cielo.

TORO. I prossimi saranno abbastanza positivi. Sabato 10 potreste avere l'occasione di conoscere una persona speciale e non viene escluso che potrebbe anche diventare la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a giovedì 8 aprile, potrebbero esserci notizie negative.

GEMELLI. L'amore andrà a meraviglia questa settimana. Anche se il mese d'Aprile non sarà dei più fortunati in amore, potreste darvi da fare, soprattutto venerdì che potrebbe rivelarzi una giornata piena di colpi di scena.

CANCRO. Lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 aprile saranno giornate importanti per il vostro futuro. Vi si presenterà un’opportunità importante e dovrete prendere una decisione. Cerate di essere concentrati, ogni appuntamento o incontro potrebbe essere decisivo. In amore arriva la resa dei conti.

LEONE. Saranno giornate tranquille, solo nel fine settimana dovrete fare attenzione all'amore visto che potrebbero nascere delle polemiche con il partner. Sul lavoro non vi mancheranno le idee.

VERGINE. A partire da martedì la settimana potrebbe essere dissonante a causa di un problema familiare da dover risolvere, purtroppo potrebbero arrivare brutte notizie. In amore sarà una settimana meravigliosa, forse è arrivato il momento per fare grandi progetti.

BILANCIA. Questa settimana sarà decisiva per il lavoro. Giove e Nettuno vi accompagneranno e vi aiuteranno in scelte difficile. In amore prosegue l'influsso positivo della scorsa settimana.

SCORPIONE. Sarà una settimana impegnativa sul lavoro, le giornate in cui dovrete mostrare il massimo impegno saranno quelle del 7 e dell’8. Non potrete sbagliare. In amore ci sarà un fine settimana scoppiettante, riuscirete anche a far colpo su una persona a voi cara, ma questo potrebbe creare anche delle difficoltà.

SAGITTARIO. Non smettete di dare attenzioni al partner, alcuni stanno vivendo un periodo di crisi, ma se in questa settimana mantenete la calma le cose potrebbero iniziare ad andare meglio. Sul lavoro sono giorni importanti, un grande progetto non aspetta altro di essere portato a termine.

CAPRICORNO. Saranno giornate un po' sottotono quelle della prossima settimana. Siete stanchi per il grande fermento dei giorni scorsi. In amore tutto bene, soprattutto durante il fine settimana.

ACQUARIO. Giornate pesanti in arrivo: avrete gli occhi di tutti puntati addosso e non potrete permettervi errori. Mercoledì 8 una chiamata inattesa darà una seconda opportunità a chi cerca lavoro. In amore fate attenzione alle discussioni con il partner.

PESCI. Potrete ottenere buoni risultati se state lavorando a un progetto importante. Giovedì 8 dovrete prestare la massima attenzione in amore.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA