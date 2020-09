Roma, incidente tra auto e scooter sulla via Salaria: morta una donna di 36 anni. Strada chiusa al traffico

Una donna di 36 anni è morta, oggi pomeriggio, in un incidente stradale avvenuto sulla via Salaria a Roma, nei pressi del civico 2061. La vittima viaggiava in sella ad uno scooter Sh 300 quando, alle 15 circa, per una dinamica ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, si è schianta contro una Suzuki Alto. Entrambi i snsi di marcia sono stati chiusi al traffico per permettere l'effettuazione dei rilievi



Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 18:20

