Schianto nella notte: con la Suzuky contro la Ford, muore un centauro di 28 anni

Ancora sangue nella notte sulle strade di Roma. morto un ragazzo di 28 anni. Attorno a mezzanotte quando il giovane, a bordo della sua moto, modello Suzuky Gsx, stava percorrendo via del Casale di San Pio V e, giunto all'altezza del civico 6, si è scontrato con una Ford Focus, guidata da un uomo.





Un impatto tremendo: la vittima è stata sbalzata dalla sella della due ruote senza lasciargli scampo. Il 28enne è infatti morto sul colpo, rendendo vani i soccorsi. La salma è stata condotta al Policlinico Gemelli. Sul posto per accertare la dinamica e per regolare il traffico pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del XIII gruppo Aurelio, XII Monteverde, VII Appio, XIV Monte Mario.

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..