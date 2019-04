Choc a Roma, schianto tra un'auto e una bici: morto ciclista di 35 anni

Choc a Roma per un incidente mortale avvenuto ieri sera. Coinvolti un'auto e una bici che si sono scontrate su via Casilina, in prossimità dell'incrocio con viale della Primavera. L'uomo a bordo della bici, un 35enne di nazionalità marocchina, è stato trasportato d'urgenza in ospedale ed è morto nella notte.



Alla guida dell'auto un ragazzo di 30 anni che si è fermato a prestare soccorso. Sono intervenute due pattuglie del Gruppo Prenestino della Polizia Locale per i rilievi e la messa in sicurezza dell'area per consentire gli accertamenti del caso.



