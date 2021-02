Marco muore a 37 anni sulla Tiburtina: è stato travolto da due auto che viaggiavano in direzione opposta

Stava attraversando la Tiburtina per raggiungere il distributore self service di una tabaccheria, probabilmente per comprare qualche pacchetto di sigarette. Invece ha solo trovato la morte, investito in rapida successione addirittura da due diverse autovetture che procedevano ognuna nel proprio senso di marcia.



Così il 37enne Marco Vernarecci, residente a Bracciano ma originario della zona, ha perso la vita poco dopo essere stato trasportato all’ospedale di Tivoli. Alla guida delle vetture che l’hanno travolto, entrambe del tipo Fiat Panda, c’erano due donne.



Dai primi rilievi dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Tivoli, sembrerebbe che l’uomo sia stato falciato prima da un’auto e ,dopo essere stato sbalzato sull’altra carreggiata, è sopraggiunto un altro veicolo che lo ha nuovamente centrato. Le guidatrici si sono fermate per prestare soccorso all’operaio ed hanno dato l’allarme al 112 e al 118.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio 2021, 08:41

