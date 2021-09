Roma, gravissimo incidente sul Gra allo svincolo di Settebagni: traffico bloccato, elisoccorso e 7 ambulanze sul posto

Un gravissimo incidente è stato segnalato sulla A1 Diramazione Roma Nord all'altezza di Settebagni. Secondo le prime informazioni ci sarebbero automobilisti incastrati tra le lamiere delle auto coinvolte nello scontro. Il traffico, inizialmente bloccato in entrambi i sensi di marcia, è stato riaperto in quello opposto alla carreggiata dell'incidente e anche una delle tre corsie in direzione Settebagni è ora tornata percorribile dopo circa un'ora di blocco.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, con elicottero costretto ad atterrare sotto i fili dell'alta tensione, e sette ambulanze delle quali sei con unità di rianimazione, un'auto medica per le trasfusioni di sangue, mezzi della polizia e dei vigili del fuoco per liberare i passeggeri incastrati tra le lamiere. Un'auto ha preso fuoco.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Settembre 2021, 15:44

