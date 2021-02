Roma, incendio in una palazzina: evacuato l'intero edificio, alcune persone intossicate

Paura a Roma, dove un incendio si è sprigionato in una palazzina composta da dodici appartamenti. È accaduto al civico 3 di via Fanella, all'incrocio con via Portuense, nella zona del Trullo: i vigili del fuoco hanno evacuato l'intero edificio e soccorso alcune persone, rimaste intossicate.

Le fiamme si sono originate al primo piano dell'edificio, nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due squadre, due autobotti, un'autoscale e il carro teli. L'incendio ha coinvolto, oltre all'appartamento da cui sono partite le fiamme, anche altri due appartamenti e uno studio medico. Il fumo, densissimo, ha intossicato in maniera lieve alcune persone, subito assistite dal personale del 118.

L'intero edificio è stato dichiarato inagibile e resterà tale fino alla completa messa in sicurezza. Saranno i vigili urbani ad offrire un alloggio temporaneo ai condomini.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Febbraio 2021, 19:07

