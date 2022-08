Roma, incendio in un deposito edile alla Magliana: dalle fiamme si è alzata una nube nera

Un vasto incendio è divampato questa mattina intorno alle 10 in un deposito di materiali edili di circa 5000 mq a Roma. Il rogo ha interessato una struttura in via Della Magliana, all'altezza del civico 1247. Sul posto sono al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco con due autobotti e il carro schiuma.

L'incendio, che ha generato una alta nube nera di fumo visibile in un tutta la zona, sta interessando l'intera area ed alcuni depositi che contenevano diversi materiali. Le operazioni di spegnimento e contenimento dell'incendio sono rese complicate dal forte vento. L'incendio ha coinvolto anche un fienile di un azienda agricola sulla Portuense.

Roma: scontro tra auto, moto e furgone sulla Prenestina: morto centauro di 38 anni https://t.co/9EjXpXJLG6 — Leggo (@leggoit) August 18, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Agosto 2022, 22:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA