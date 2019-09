di Michela Poi

Roma, tre incendi a città giardino in tre strade diverse alle 5 di mattina. In via Col della Porretta sono andati a fuoco due motorini. Le fiamme sono divampate anche dentro a una villa vicina, coinvolgendo un albero secolare. Gli abitanti, allarmati, si sono riversati in strada. Il secondo, a via Monte Maloia, ha coinvolto un motorino e una macchina. Il terzo, a via Monte Trincello, una moto e un cassonetto. Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, i tre atti sarebbero dolosi. Venerdì 13 Settembre 2019, 07:34

