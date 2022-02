Roma, Gualtieri nomina l'ex pm di Mani Pulite Francesco Greco consigliere per la legalità

L'ex capo della Procura di Milano già esponente di punta del pool Mani Pulite, Francesco Greco è il nuovo consigliere per la legalità nella Capitale. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato oggi l'ordinanza di nomina. Greco opererà a titolo gratuito e sarà un consigliere, non avrà quindi alcun ruolo esecutivo. Continua a crescere la squadra del sindaco che oggi ha presentato, in Campidoglio, il nuovo consulente di Roma Capitale. «Sono onorato che Greco abbia accettato questo incarico. Poter contare su una professionalità di questo livello mi dà gioia e soddisfazione», ha detto Gualtieri che poi ha spiegato: «Cercheremo di concentrare il lavoro su due aspetti: prevenzione della corruzione e trasparenza delle procedure, abbiamo davanti a noi obiettivi ambiziosi in termini di investimenti, come Pnrr e Giubileo, e ciò richiede massima attenzione affinchè la rapidità si accompagni alla legalità». E poi «il contrasto all'evasione e migliorare la riscossione, uno dei grandi problemi di Roma».

Leggi anche > Roma, Gualtieri: «Ho chiesto a Walter Tocci di coordinare il progetto di rilancio dei Fori Imperiali»

«Quando il sindaco mi ha chiamato sono rimasto perplesso, mai avrei immaginato di tornare a Roma, la città in cui sono cresciuto. Poi parlando con lui mi sono detto, "qualcosa per Roma la devi fare", sono 45 anni che manchi ed è un città così bella che merita di essere rimessa in piedi», ha detto Greco durante la conferenza stampa in Campidoglio. «Non conosco nel dettaglio i problemi della macchina comunale, ho un po' di esperienza su quella di Milano - ha aggiunto Greco -. Penso si possa fare un lavoro utile alla città se si rende la macchina più trasparente ed efficiente. Studierò la situazione, penso di dare delle piccole indicazioni, poi sta alla politica, al sindaco, alla Giunta, decidere». I progetti per la Roma della legalità che si immagina Gualtieri sono tanti, e Greco si occuperà di seguire anche altri dossier: «Il dottor Greco ha accettato di coordinare il gruppo di lavoro per la presentazione della candidatura di Roma per ospitare l'Agenzia europea antiriciclaggio, a cui stiamo lavorando con il ministero dell'Economia e il Governo».

Nella Capitale inoltre arriveranno fondi importanti, come le risorse per il Pnrr, ma l'ex Pm ha già inquadrato le difficoltà: «Il Pnrr è una storia complicata e andrà monitorata, come sono monitorati i vari decreti sui bonus e il 110%. A Maggio 2020 ebbi a segnalare la necessità di un monitoraggio serio dei fondi e la riforma di alcune norme penali. Non venni ascoltato e oggi ecco i problemi». «È fondamentale rendere trasparenti le procedure di assegnazione», ha sottolineato. Gualtieri ha annunciato anche l'imminente firma di un protocollo con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza; «un'iniziativa che - ha spiegato - deriva da un suggerimento di Greco: avvalersi della legge che permette ai Comuni di recuperare il 100% delle risorse evase».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Febbraio 2022, 20:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA