Roma, Gualtieri: «Ho chiesto a Walter Tocci di coordinare il progetto di rilancio dei Fori Imperiali»

«Abbiamo chiesto a Walter Tocci di coordinare per Roma Capitale il rilancio del progetto dei Fori Imperiali. L'avremmo annunciato a breve in una conferenza stampa, che faremo a tempo debito. Sono molto contento ma ne parleremo per bene al momento appropriato. Sicuramente una figura come Tocci può dare uno straordinario contributo ad uno dei progetti più importanti per il rilancio di Roma». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine di un'iniziativa nel Municipio VIII, in merito alla notizia anticipata da La Repubblica. Con Tocci, che è stato vice sindaco nella giunta dell'ex sindaco Francesco Rutelli, torna il modello Roma? è stato chiesto. «Certo abbiamo avuto delle grandi amministrazioni che hanno fatto cose importantissime, come quella di Rutelli e Veltroni, che sono dei punti di riferimento. Quindi è chiaro che avere il contributo, su un progetto così importante, di un protagonista di quella stagione, per noi è motivo di grande orgoglio», ha aggiunto Gualtieri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Febbraio 2022, 13:23

