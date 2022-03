Roma, luminarie 2021: ecco i vincitori del contest fotografico di Acea

Si è concluso il contest fotografico «Roma by Light Acea 2021», organizzato dalla multiutility in collaborazione con Roma Capitale, Fao e Maker Faire Rome e concepito con l’obiettivo di valorizzare, tramite le foto più belle, le luminarie natalizie della Capitale. Nell’edizione del 2021, le luminarie, che negli ultimi anni sono state realizzate seguendo un format artistico secondo il quale architetture di luce e architetture urbane si fondono in un unico racconto della città, hanno avuto come tema i monumenti di Roma e i 17 simboli degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Leggi anche > Roma, temperature estive: al Circo Massimo ciclista in costume da bagno

Il contest legato a questa iniziativa, ha suscitato grande interesse nel pubblico che ha partecipato inviando quasi duemila immagini digitali tramite la app creata ad hoc. Di queste 1150 sono state ammesse perché in possesso dei requisiti richiesti. A conclusione della fase di selezione, il comitato di valutazione, composto da Massimo Bonato, Amministratore Delegato Areti, Tiziana Flaviani, Responsabile Comunicazione Acea, Luigi Coldagelli, Portavoce del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Clara Velez Fraga, Responsabile Marketing e Promozione Fao, esprimendo soddisfazione per la grande partecipazione all’iniziativa che ha dimostrato l’apprezzamento del pubblico per le installazioni e il contest, ha individuato i cinque vincitori dei premi.

Sono state scelte le immagini che hanno meglio raccontato l’atmosfera natalizia creata dalle luminarie di via del Corso e dagli alberi di Natale installati nei Municipi. Gli scatti fotografici sono stati giudicati in base ai criteri di creatività, tecnica e coerenza con il contest. Il primo premio è andato a Smaragda Marangou, il secondo a Valerio Benincasa, mentre le tre menzioni speciali sono andate ad Alessio Chiariglione, Fabiola Natali e Daniele De Rubeis.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA