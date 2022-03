Roma, temperature estive: al Circo Massimo ciclista in costume da bagno

La primavera è iniziata da pochi giorni, ma a Roma le temperature sono già roventi. La tropicalizzazione del clima ha regalato al Bel Paese uno degli inverni più caldi degli ultimi 50 anni e la siccità preoccupa soprattutto al nord Italia. Il caldo sembra non voler abbandonare il nostro Paese e a Roma c'è già chi va in giro in costume da bagno.

29 marzo 2022, a Roma si sono registrate temperature massime di 22 gradi e al Circo Massimo ecco che spunta la foto di un ciclista che sembra proprio non sopportare il caldo anticipato. Scarpe e costume da bagno per le strade di Roma. Sì, è vero le temperature sono anomale. La media stagionale prevederebbe 17 gradi circa, ma questa scena sembra essere più consona ai 40 gradi estivi, quando la Protezione Civile e i telegiornali consigliano di bere tanta acqua e di non uscire nelle ore più calde del giorno.

E, invece, l'immagine è proprio di oggi. Con il primo caldo torrido romano, questo ciclista per niente freddoloso, ha deciso di fare un giro al Circo Massimo in costume da bagno per godersi le ultime giornate di caldo prima del colpo di coda invernale che riporterà gelo e pioggia su tutta Italia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA