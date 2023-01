Roma, Fortuna: il volto della nuova donna Giada Curti. «Estetica, innovazione e ricerca»

di Redazione Web

Italianità. Questa è la parola che segue “Fortuna”, volto della nuova donna Giada Curti. Personificazione di una divinità che tra caso e destino, temperanza ed audacia, intreccia nuove forme, colori, disegnando così linee per un altrove diverso, che si spinge al di là, che guarda al futuro.

Ed è proprio questa nuova idea che ha di se stessa e di come vuole presentarsi al mondo che rivoluziona la sua visione di donna.

La collezione Fortuna di Giada Curti

Mantiene strette quelle che sono le basi dei suoi valori a cui però mescola estetica, innovazione e ricerca, continuando il suo viaggio verso un futuro sempre più presente. La collezione Fortuna di Giada Curti presenta l’iconico capo, la gonna, con linee e forme diverse. Le gonne sono state al centro di una profonda quanto decisiva rivoluzione.

Capi sempre più versatili e colorati, dalle nuance della terra -sfumature di rossi e arancioni- e delle acque cristalline-dai verdi ai celesti e blu-, alle lucenti albe e iridescenti tramonti, hanno fatto si che i colori di questa meravigliosa terra, la Puglia, siano stati fonte di ispirazione della collezione. Taffetà, satin e chiffon si sono alternati con una costante fluidità a linee luminose dai colori brillanti, dove l’imperante fascino delle stampe floreali ne hanno sottolineato una femminilità segnata tra le pareti bucoliche di una contemporaneità senza tempo.

L’eleganza romantica e selvaggia di questa nuova donna in piena rinascita, come la bellezza dei fiori di campo avvolta nel misterioso fascino del tulle e dell’organza, la rendono tanto leggera come la georgette quanto cangiante come il fascino misterioso del satin. Fortuna è generatrice di un nuovo romanticismo, che con la sua gioiosa quanto ostinata e tenace voglia di scoprirsi, è in una sorta di legame costante, abbraccio di un equilibrio spazio - tempo, mente e corpo, qui ed ora.

Per quell’evoluzione di un senza tempo che sembra non essersi mai fermato. Fortuna è mescolare quella mediterranea spontaneità per una terra, sua passione, a cui segue l’inizio di una nuova era.

