Francesca Pappalardo, compleanno stellare per la lookmaker dei vip: da Manila Nazzaro a Valeria Marini. Tutto sulla serata stile Moulin Rouge

Un compleanno stellare, con tanti Vip, tra cui Valeria Marini. Stellare anche location, l’Hotel Valadier, immerso nel cuore della Capitale, a due passi da Piazza di Spagna. Chi è la festeggiata? Francesca Pappalardo, titolare dei centri romani “Like a Star”, che ha celebrato ieri il suo 40esimo compleanno. Cifra tonda, dunque, per l’esperta di nails, o come preferisce definirsi lei stessa: «Mi piace pensare di aver compiuto i miei secondi 20 anni, o meglio 28 + iva».

Con la sua personalità travolgente Francesca ha saputo conquistarsi col tempo l’amore dei suoi clienti, molti dei quali, come racconta lei stessa, volti noti della televisione, italiani e internazionali, che hanno avuto l’onore e il piacere di partecipare al party, sul panoramico rooftop di Via Fontanella 15, accanto alla loro lookmaker, ma prima di ogni cosa, amica fidata.

Francesca Pappalardo, compleanno a tema Moulin Rouge

Dall’influencer Clizia Incorvaia e il compagno Paolo Ciavarro, passando per l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, il gieffino della sesta edizione del Grande Fratello Vip e chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis, passando per Fanny Cadeo, fino alla cantante Elena Ballerini: «Molti invitati al mio compleanno - sostiene Francesca Pappalardo - sono mie amiche, tra cui Pamela Prati e Valeria Marini che spero riusciranno a venire» (spoiler: la prima non è riuscita). Entrata stellare invece per la showgirl 55enne, giunta appositamente per cantare alla festeggiata "Happy Birthday to you" in versione Marilyn Monroe durante l'after party, che si è tenuto nell'open bar dell'Hotel fino alle prime luci dell'alba.





La torta

La torta di 5 piani ha aperto le danze e ha visto il cambio d'abito della vulcanica festeggiata, ora un mini dress total black «più easy e gestibile per la serata», ha scherzato Francesca, specificando di aver fatto un change outfit per rispettare in pieno il tema moulin rouge con il primo total rosso fuoco in paillettes e maxi spacchi laterali.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Gennaio 2023, 16:03

