Ralph Fiennes paziente inglese poco... paziente: l'attore paparazzato a Roma si scaglia contro Rino Barillari, il king dei paparazzi

Un 'paziente inglese' poco... paziente. Ralph Fiennes, l'attore 60enne britannico (ma con cittadinanza serba) candidato all'Oscar per l'interpretazione nel film Il paziente inglese e quella in Schindler's List di Steven Spielberg, nonché noto per aver vestito i panni del mago oscuro Lord Voldemort nella serie cinematografica di Harry Potter, ieri a Roma ha perso le staffe alla vista di Rino Barillari, il king dei paparazzi, che stava realizzando un servizio fotografico in esclusiva per Leggo. Tutta colpa di una... bionda.

Ma andiamo con ordine.

Ralph Fiennes paparazzato a Roma, si scaglia contro Rino Barillari

Ralph Fiennes ieri sera era a cena in compagnia di una signora dai capelli biondi nel ristorante Pierluigi di Piazza de' Ricci, a Roma. Il ristoratore aveva il locale pieno, ma ha fatto di tutto per servire la cena al noto attore, facendolo accomodare al tavolo più vicino alla finestra. E la cosa non è sfuggita a Rino Barillari, il king dei paparazzi, intento a realizzare un servizio fotografico in esclusiva per Leggo.

Una volta terminata la cena verso le 23.45, Ralph Fiennes (con il volto in parte celato dal cappellino che aveva in testa) è uscito dal locale, e qui Barillari ha cominciato a scattare delle foto utilizzando la sua macchina fotografica 'armata' di teleobiettivo.

Ralph Fiennes, accortosi della presenza del king dei paparazzi, in prima battuta ha cercato di nascondersi, poi di scappare, infine si è avvicinato minacciosamente verso Rino Barillari e con fare deciso, coprendosi il volto, gli ha intimato di non scattare foto: «No pictures», ha tuonato a pochi centimetri dal volto del noto paparazzo. E, mentre Barillari continuava a scattare foto, per qualche istante si è sfiorato lo scontro fisico.

Poi, quando Barillari ha alzato il dito dalla macchina fotografica, rispondendo «ok» all'attore inglese, Ralph Fiennes si è allontanato velocemnte in compagnia della dama che lo accompagnava (che si è subito nascosta tra le auto parcheggiate). Ma, ma non ha fatto in tempo a compiere qualche passo che subito è tornato indietro per affrontare verbalmente un'altra volta il king dei paparazzi, con fare ancora più minaccioso, perché si è accorto che Barillari di smettere di fare foto proprio non ne voleva sapere.

Accortosi, tuttavia, che molte persone stavano uscendo dal locale dove aveva cenato, Ralph Fiennes ha desistito dall'affrontare ancora una volta il king dei paparazzi, ed è poi corso via, raggiungendo la donna che era con lui a cena, mentre quanti stavano uscendo dal ristorante, resisi conto di quanto stava accadendo, hanno applaudito Barillari per non aver ceduto alle sonore richieste dell'attore inglese.

Il menù della cena di Ralph Fiennes

Ralph Fiennes durante la cena ha assaporato una cena di pesce degna di un re. Questo il menù, ricordando che The menù è proprio il titolo dell'ultima fatica cinematografica dell'attore iglese: tartare di tonno, tartare di ricciola, capesante, spigola al forno, carciofi alla romana.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Gennaio 2023, 14:45

