Fast & Furious 10, set tra le buche di Roma: dove si sono già arrese le mitiche auto di James Bond e Tom Cruise

Chissà se stavolta gli sceneggiatori di Fast & Furious 10 cercano l’adrenalina della saga sui motori direttamente nelle buche che costellano le strade di Roma. Per 4 giorni, infatti, il centro diventa set cinematografico. Riusciranno i bolidi a sfrecciare senza problemi su Lungotevere Aventino, Teatro Marcello, via dè Funari, via degli Astalli, piazza Campitelli? Gli ammortizzatori della mitica Aston Martin di James Bond furono rinforzati, ma alla fine i sampietrini ebbero la meglio su 007. E Tom Cruise ha provato la vera Mission Impossible nel girare in auto sull’asfalto eterno. Ora tocca a Vin Diesel e compagnia. Peccato che, nonostante i film, per i romani le strade non migliorano mai.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Maggio 2022, 07:48

